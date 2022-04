PiazzaPulita, Alessandro Orsini: "Il segretario della Nato un pazzo. Dietro alla guerra...", la bomba del prof

08 aprile 2022 a

a

a

Alessandro Orsini non usa mezzi termini nei confronti della Nato. Ospite a PiazzaPulita nella puntata in onda su La7 giovedì 7 aprile, il professore di sociologia del terrorismo si trova davanti all'ambasciatore Riccardo Sessa. "Per me - esordisce nello studio di Corrado Formigli, prima di dire la sua sulla guerra in Ucraina - è un privilegio avere un dialogo con un ambasciatore del suo calibro ma non sono d'accordo con lei. Intanto sono affascinato dalle differenze: lei è un ambasciatore e dà più importanza alla forma, io sono uno studioso e quindi alla sostanza. Nella sostanza è chiaramente la Nato".

"Chi sono i veri estremisti". Orsini torna dalla Berlinguer e sfida Draghi: nuovo clamoroso caso dalla Berlinguer

Per Orsini infatti l'Alleanza atlantica "ha fatto cose gravissime". Non a caso secondo il professore, il numero due della Nato, il sottosegretario Mircea Geona è stato intervistato dallo stesso Formigli e "ha detto un sacco di menzogne". Ma non è finita qui, perché Orsini prosegue: "Se vogliamo capire cosa sta accadendo dobbiamo capire che l'Italia sta agli Stati Uniti come la Bielorussia sta alla Russia. Quindi super potenze che comandano stati satellite che non hanno autonomia". Il conduttore a quel punto lo incalza, chiedendo quali siano le menzogne citate. "Io ora le sto facendo vedere il processo di costruzione sociale della menzogna da parte della Nato. Nel campo della sicurezza internazionale l'Italia non ha nessuna autonomia: la prosecuzione di questa guerra farà bene agli Stati Uniti ma non a noi, perché distruggerà la nostra economia".

"Saccente, te ne devi andare", "Buffone": Orsini contro Parsi, la rissa dalla Berlinguer degenera | Video

Ma non è tutto, il sociologo contesta alla Nato anche un'altra menzogna, quella di aver diffuso l'idea che Vladimir Putin volesse fare una guerra lampo. "Questo fa capire che siamo tutti dentro una propaganda". Poi la stoccata finale a Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato: "Quando il Papa dice siete pazzi, siccome ormai si dice qualunque cosa: Di Maio dice che Putin è un animale, Biden dice che Putin è un macellaio, allora io penso di poter dire che il segretario generale della Nato è un pazzo. È un pazzo - rincara la dose Orsini -, i Paesi che stanno sostenendo l'Ucraina si coordinano segretamente attraverso la Nato, è la Nato che è dentro questa brutta storia".

"Volete che insulti Draghi per farvelo capire?" Non ho paura": l'ultima clamorosa sfida di Alessandro Orsini

Qui l'intero intervento di Alessandro Orsini a PiazzaPulita sul ruolo della Nato nella guerra in Ucraina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.