Otto e mezzo, la russa Olga Kurlaeva togle la parola a Caracciolo: la rabbia di Lilli Gruber

Duro scontro da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata dell'8 aprile, tra Lucio Caracciolo e la giornalista della tv russa Russia24, Olga Kurlaeva. "Quando i russi sono entrati in Ucraina si aspettavano un altro tipo di accoglienza, come se fosse una operazione semplice in cui, cito un generale russo, 'ci aspettavamo pane e fiori'", esordisce il direttore di Limes. La giornalista russa a quel punto lo interrompe: "Da dove prendete queste informazioni?".

Lo scontro tra Lucio Caracciolo e Olga Kurlaeva a Otto e mezzo

"No però mi deve far parlare", dice Caracciolo. "Noi qui non interrompiamo, ognuno parla quando è interpellato", interviene Lilli Gruber. "Sono dichiarazioni dei generali russi, se vuole le cito le fonti", ribadisce il direttore di Limes. Che quindi continua: "Dopo qualche giorno i russi, visto che non c'era da parte degli ucraini l'amicizia che pensavano, hanno probabilmente perso la testa e hanno cominciato a entrare in alcune città e a sparare sui civili. E questo è il dato di fatto con cui ci confrontiamo oggi".

Una frase che fa infuriare di nuovo la Kurlaeva che lo interrompe di nuovo parlando in russo ma sia Caracciolo che la conduttrice la ignorano. E il direttore di Limes può concludere la sua analisi sul tipo di armamenti dei due eserciti.

