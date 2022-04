Tam tam piccante dalle Sacre stanze: "Mi ha svuotato per bene", trema la Roma bene

11 aprile 2022 a

Tam tam piccanti nella Roma bene, tra i corridoi della politica. Ministri, sottosegretari, mogli e amanti, di sesso maschile e femminile. Tutto fa brodo (piccante). E le voci vengono captate dal sempre solerte Alberto Dandolo, re del gossip, e pubblicato da Dagospia. Indovinelli, senza nomi e cognomi per ovvi motivi di opportunità e privacy. Ma i dettagli sono precisi, compromettenti, in certi casi quasi inequivocabili. E nella Capitale, chi avrà orecchie per intendere, intenderà.



Di sicuro, potrebbe aver capito che non era il caso di rischiare troppo la "moglie porcina di un ministro in carica", spiffera Dandolo. La signora avrebbe troncato la relazione clandestina con il suo amante superdotato, definito "giovane albanese dalle proporzioni ultra favorevoli". Dopo la Dago-rivelazione che ha portato alla luce la tresca, spiega Dago, la coppietta fedifraga avrebbe "momentaneamente interrotto i loro scoppiettanti incontri. A quando la agognata reunion? Ah, saperlo...".

"La moglie del ministro e l'albanese superdotato". Dandolo, gossip-bomba su Palazzo Chigi

Sembra invece ancora pienamente in corso, anzi appena iniziato, il rapporto più che professionale tra uno "sposatissimo sottosegretario" e la sua collaboratrice domestica, "giovane e appena assunta". Al politico, un po' distratto o troppo vanitoso, sarebbe sfuggita una frase "sibillina" con qualche amico o collaboratore, parole finite però nel taccuino di Dandolo, che riporta fedelmente: "Ieri mi ha svuotato a dovere". Difficile che il galantuomo si riferisse ai cassetti dell'armadio.

