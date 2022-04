Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo: "Putin non darà più gli ordini. Chi è il nuovo comandante"

11 aprile 2022 a

a

a

Lucio Caracciolo è ospite fisso a Otto e Mezzo - la trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber - per parlare quotidianamente di quanto avviene in Ucraina, dove l’invasione russa va avanti da circa un mese e mezzo. Il direttore di Limes è stato chiamato a commentare le ultime mosse di Vladimir Putin, che sembrerebbe intenzionato a sferrare a breve un attacco molto pesante nel Donbass.

Le canta alla russa Kurlaeva a Otto e mezzo? Roba sconvolgente: Caracciolo "filo-Putin". Chi lo accusa, che imbarazzo a sinistra

“Il suo obiettivo non era il Donbass - ha dichiarato Caracciolo - che non interessava né ai russi né agli ucraini perché è una zona completamente disastrata. L’obiettivo era Kiev ed è stato fallito, ora si stanno riconcentrando sul Donbass ma non è detto che si fermino lì. Forse i russi vorranno arrivare a Odessa, perché se poi vuoi fare un negoziato devi arrivare con qualcosa da cedere. I combattimenti si prospettano feroci, è anche arrivato un nuovo comandante che è reduce dalla Siria e che è deputato a rimettere ordine nella catena di comando russa. Si è visto che è Putin a dare gli ordini ai singoli comandanti: adesso arriva un generale d’armata che è uno particolarmente tosto”.

"Questo chi gliel'ha detto?". La russa Kurlaeva toglie la parola a Caracciolo, la rabbia di Lilli Gruber | Video

Poi Caracciolo è stato interpellato sulle presidenziali francesi, con Marine Le Pen che insidia Emmanuel Macron: “Non credo conti qualcosa la sua vicinanza a Putin. Queste elezioni segnano la fine della Quinta Repubblica, sono rimasti Macron che pensa di essere lo Stato, Melenchon che pensa di essere la rivoluzione e Le Penne he sta nel mezzo. Brutto segno per la democrazia perdere i partiti: sono rimasti solo singoli soggetti”.

Kurlaeva, la provocazione russa dalla Gruber: il dettaglio sulla sua giacca | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.