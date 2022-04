Sergej Lavrov, lo sfregio all'Occidente alla cena di gala: la scritta sul segnaposto degli ospiti "sgraditi"

12 aprile 2022 a

Schiaffo all'Occidente: la Russia delle sanzioni se ne infischia. Di più, ci ride sopra. Lo dimostrano i segnaposto degli invitati alla cena di gala organizzata da Segej Lavrov. Il ministro degli Esteri russo ha scritto nei bigliettini davanti a ogni invitato: "Sotto sanzioni" o "non ancora". A riportarlo la direttrice del canale tv Russia Today, Margarita Simonyan, considerata vicinissima a Vladimir Putin. La giornalista ha mostrato su Twitter uno dei segnaposto, accompagnato dal commento: "Le cene da Lavrov sono sempre organizzate con umorismo. Questa volta la disposizione dei posti a sedere è così".

La cena si sarebbe svolta il 4 aprile, anche se le immagini sono state pubblicate solo l'11. Non è la prima volta che accadono fatti simili. Il profilo IconografieXXI, in passato aveva diffuso gli scatti realizzati in un supermercato russo, dove in corrispondenza dei prezzi, venivano aggiunte delle schede in cui si denunciavano i crimini di guerra commessi dai russi in Ucraina. Alla Simonyan è stato assegnato un posto tra i sanzionati. Ma è in buona compagnia.

Sul suo account Twitter, infatti, la giornalista condivide le comunicazioni ufficiali del governo russo, dopo che il 2 marzo la piattaforma ha deciso di oscurare in tutto il continente, in accordo con l’Unione Europea, il profilo ufficiale di Russia Today. La Simonyan è nota anche per i suoi attacchi e pungenti battute contro l'Occidente. L'ultima? Ospite in uno studio televisivo, la donna ha fatto notare che non era presente lo champagne per festeggiare: "Ho aspettato 8 anni per questo. Finalmente è successo. Questa è la vera felicità. Grazie, Madre Russia!".

