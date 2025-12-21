Garlasco, qualcosa non torna nella perizia sul Dna di Sempio: spunta la relazione

Tanti, troppi i dubbi sollevati da Marzio Capra. Il genetista, consulente della famiglia di Chiara Poggi, non si trova del tutto d'accordo con la perizia super partes di Denise Albani, che ha illustrato nell'ultima udienza del 18 dicembre al Tribunale di Pavia. La riprova? Una relazione in risposta alla perizia super pertes. Letta da Fanpage.it Capra sottolinea: "Avendo partecipato sin dal settembre del 2007 quale Consulente Tecnico di Parte, prima della Persona Offesa e poi della Parte Civile, ho cercato di integrare le informazioni raccolte dalla Dott.ssa Denise Albani e messe a disposizione delle Parti, con l’intero patrimonio conoscitivo che ho avuto modo di acquisire e stratificare in questi ultimi 18 anni di lavoro".

Altro punto è quello del DNA sulle unghie della vittima: "Il Perito Albani, senza confrontarsi con le Parti, si è rimesso a un proprio calcolo matematico per stabilire il volume residuo con cui sarebbe stata eseguita la terza sessione di tipizzazione Y. Inoltre, pur riferendo di aver tenuto conto di alcune variabili, tra cui la manualità dell’operatore di laboratorio, non dà però alcuna evidenza di ciò".