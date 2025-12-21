In Onda, tensione Bocchino-Aprile: "Lasciatemi parlare"

"Le donne sono doppiamente penalizzate". Elsa Fornero critica così il governo sulla Manovra. Ospite di In Onda nella puntata di domenica 21 dicembre, l'ex ministro si sofferma su Opzione Donna e sulle ultime novità. Un pensiero non nuovo, visto che Fornero aveva già detto: "Parto dal presupposto che ciò che ha sostenuto l'economia italiana in questi ultimi anni sia venuto soprattutto dall'estero, attraverso il Pnrr e attraverso le esportazioni che riusciamo ancora a fare. Nel 2027, il piano europeo finirà. Con che cosa lo sostituiremo? L'unica via è puntare sulle ultime generazioni, sulla scuola, con obiettivi precisi, come per esempio arrivare almeno a un 40% di laureati in un ciclo più o meno decennale. Con lo stesso impegno, con lo stesso dettaglio che è stato dedicato al Pnrr. Dunque scuola, lavoro, politiche attive che riescano a fare incontrare domanda e offerta".

Non la pensa così Italo Bocchino. Anche lui ospite di Luca Telese e Marianna Aprile, il giornalista tiene innanzitutto a precisare che "la maggioranza ha votato compatta". E subito ecco che viene interrotto dalla conduttrice di La7 al quale Bocchino replica: "No, lasciatemi parlare, così come hanno avuto il tempo gli altri ospiti. So che per voi non sono uguale...".