Silvio Berlusconi, la "proposta indecente" del potente direttore: "Si dice che ad Arcore..."

Indovina indovinello. Un piccolo quiz che viaggia su Il Tempo, il quotidiano capitolino. Un piccolo rebus che vede al centro anche Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia. Una curiosità, parzialmente anonima, di cui ci dà conto Arnaldo Magro, che firma la piccola e succosa indiscrezione.

Ma procediamo con ordine: si parla di un "direttore" - anche se non è chiaro di cosa -, il quale sognerebbe di concludere la sua carriera cambiando mestiere e con un'ultima "pennellata politica". No alla direzione, sì allo scranno: questa l'estrema sintesi.

Dunque, sul Tempo si legge: "A proposito di incontri interessanti il potente direttore, si è incontrato con Silvio Berlusconi a Villa grande. Prolungamento contrattuale in vista per lui o magari una candidatura blindata in vista delle politiche? Il sogno del Direttore neanche troppo sottaciuto, sarebbe quello di chiudere con la carriera giornalistica e blindarsi in qualche dicastero".

Secondo quanto scrive Magro, "le caratteristiche ci sono tutte", tanto che anche un altro partito, sempre di centrodestra, "pare gli abbia messo gli occhi addosso. Che si prospetti un derby interno per accaparrarselo? Lo scopriremo presto". Insomma, per risolvere il rebus dovremo ancora attendere un po'. Non troppo, però, sempre secondo Il Tempo.

