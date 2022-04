Papa Francesco e Blanco: la strana coppia di Pasquetta, il cantante “convocato” dalla Cei, ecco perché

17 aprile 2022 a

La Cei ha invitato Blanco per la giornata dedicata ai giovani cattolici, in programma domani, il lunedì dell'Angelo. Un periodo d’oro per il cantante bresciano, che ha già vinto il Festival di Sanremo con Mahmood e che si appresta a partecipare all’Eurovision Song Contest a Torino, uno degli eventi musicali più importanti a livello internazionale.

Adesso l’invito ufficiale in Vaticano: Blanco – come riporta il Giornale - canterà in piazza San Pietro davanti al Papa e a 57mila giovani durante l'evento organizzato dalla Cei per il pellegrinaggio a Roma degli adolescenti, che arriveranno da tutta Italia lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta. L'annuncio della presenza del cantante è arrivato dal responsabile del Servizio nazionale di pastorale giovanile don Michele Falabretti. Una notizia che ha sorpreso tutti, anche se per Blanco in realtà non si tratta della prima volta in un ambiente parrocchiale.

L’artista bresciano, infatti, ha un legame profondo con la parrocchia di Calvaggese, che ha fatto parte della sua infanzia e giovinezza. Tra l’altro ha anche diversi tatuaggi che rimandano proprio alla Chiesa. Al collo indossa di solito un crocifisso, un gioiello appartenuto al bisnonno, che il cantante bacia prima di salire sul palco. Pare che la Cei abbia chiesto proprio a lui di presenziare per via dell’enorme seguito di cui gode tra i giovani.

