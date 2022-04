Lilli Gruber, le scottanti foto in topless: "Non me lo avevi detto", chi l'ha incastrata in diretta tv

21 aprile 2022 a

Lilli Gruber in trappola. Anche la nota conduttrice di Otto e mezzo su La7 è finita una volta nel vortice del gossip, con tanto di foto scottanti sui giornali. Accadde il 7 novembre 1992 nel corso della trasmissione di Catherine Spaak, Harem. All'epoca la Gruber, che lavorava al Tg1, si ritrovò a parlare di alcuni suoi scatti in topless, mentre prendeva il sole nella villa dei genitori in Sardegna, finiti sulla copertina del settimanale Novella 2000. Per quelle immagini la giornalista scatenò i suoi avvocati.

La Spaak non si lasciò perdere l'occasione di invitare la Gruber nella sua trasmissione nel novembre del 1992, cioè qualche settimana dopo la pubblicazione di quelle foto, facendo inevitabilmente cadere la conversazione proprio su quell'argomento. E scatenando così la stizza della Gruber, che disse: "Non mi avevi detto che l'argomento era questo". Un video di quello spezzone di programma è stato recuperato da VigilanzaTv.

Interpellata dalla Spaak, la Gruber prima chiese con un certo fastidio una "domanda di riserva", poi spiegò che quelle foto erano state scattate mentre era a casa dei genitori e che lei avrebbe voluto vivere in un Paese un po' più civile, nel quale la privacy e l'inviolabilità del domicilio fossero tutelate dalla legge. Poi punzecchiò la conduttrice, accusandola di non averle detto che quello sarebbe stato un tema della serata.

