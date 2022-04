Lucio Caracciolo a Otto e Mezzo: "Se l'Ucraina vuole tenersi il Donbass...", l'orrore a cui Kiev si auto-condanna

20 aprile 2022 a

Lucio Caracciolo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 19 aprile, si esprime sui possibili scenari della guerra in Ucraina: "I russi si prenderebbero tutto il Paese ma sanno che hanno dei limiti". Innanzitutto, prosegue il direttore di Limes, "le forze armate russe non sono esattamente l'armata rossa, hanno dimostrato di avere sul terreno molte fragilità. L'armata rossa vinceva perché erano una massa, erano tanti. Con duecentomila uomini non puoi controllare l'Ucraina", osserva Caracciolo.

"Il punto che i russi dovranno valutare è quanto di quello che conquistano possono tenere senza dissanguarsi", sottolinea il direttore di Limes, "cioè il grado di controllo sulla popolazione e sul territorio. Bisogna capire come procede lo svuotamento della popolazione ucraina". Infatti, continua Caracciolo, "circa un quarto della popolazione è fuggita all'estero o in altre parti dell'Ucraina e ci sarà un rimescolamento. Quindi i russi dovranno avere una popolazione affidabile e non ostile, oltre non possono andare".

A questo punto interviene Lilli Gruber che chiede: "Quindi gli ucraini possono costringere i russi a ritirarsi dal Donbass?". "Se l'obiettivo degli ucraini è riprendere la Crimea e il Donbass", conclude Lucio Caracciolo, "allora la guerra potrebbe durare secoli".

