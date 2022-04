Steve Bannon, la profezia su "Trump, Biden e Putin": il giorno in cui il mondo può precipitare

22 aprile 2022 a

Donald Trump "verrà rieletto a valanga nel 2024", "vincerà a mani basse". Steve Bannon, ex stratega dell'ex presidente degli Stati Uniti, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, nella puntata del 21 aprile, si è detto convinto che "avremo una grande vittoria alle elezioni di mid-term a novembre, sconfiggeremo i democratici e nel 2024 Donald Trump si candiderà e vincerà a mani basse".

Sul conflitto in Ucraina, Bannon avverte: "L'Europa smetta di comprare il gas dai russi". Questo è l'unico modo per "costringere" Vladimir Putin a sedersi al tavolo dei negoziati. "A Mosca c'è un gruppo di criminali. Ma il punto non è quello. Agli ucraini è stata data la falsa speranza che sarebbero stati protetti. Inviare qualche arma, qualche granata, qualche missile non è ciò di cui hanno bisogno. Hanno bisogno della leadership occidentale che costringesse i russi a trattare. Bisogna interrompere al 100% il flusso di energia dalla Russia. La colpa è a Mosca, ma anche a Bruxelles".

Quando Trump era alla Casa Bianca "c'era una strategia per la Russia" e se il repubblicano fosse stato ancora presidente "tutto questo non sarebbe mai successo", ha precisato. "Abbiamo avuto la possibilità di rendere la Russia un alleato contro il partito comunista cinese che è la maggiore minaccia all'occidente giudeo-cristiano e anche all'Italia", ha concluso Bannon, sostenendo che le elite europee che "volevano il gas dalla Russia non hanno mai voluto questa alleanza".

