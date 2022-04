Steve Bannon a Zona Bianca: "Pagliacci che applaudono Zelensky, l'orrore visto in Ucraina arriverà in Italia", la proezia-choc

04 aprile 2022 a

a

a

Steve Bannon, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete 4, nella puntata del 3 aprile, ha tracciato uno scenario davvero inquietante: "Ci stiamo avviando verso un momento buio della storia e, proprio come negli anni Trenta, ci stiamo avviando a una crisi finanziaria mondiale che porterà a un conflitto globale. È chiaro come il sole. E l'orrore che abbiamo visto in Ucraina verrà anche in Italia".

L'intervista di Steve Bannon a Zona bianca

"Santa Mad***". Giletti a Odessa, litiga in diretta con gli ucraini: "Noi stiamo qui ok?", Tensione alle stelle | Video

L'ex stratega dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha anche attaccato: "Voglio fare un commento brutale sul Congresso americano, come sul Parlamento italiano. È imbarazzante quando un tipo come Zelensky cita Churchill un giorno e parla dell'Olocausto il giorno dopo, si rifà a Martin Luther King, parla di Pearl Harbor e dell'11 settembre. E quei pagliacci si alzano in piedi e battono le mani".

"Non dire cazz***e gallina comunista". Sallusti sbugiarda la filo-Putin D'Aliesio: cosa spunta dal suo passato rosso | Video

"Zelensky è solo un uomo, ieri ha licenziato due dei suoi generali per tradimento solo perché non la pensavano come lui", ha sottolineato Steve Bannon: "È un comico ed è anche corrotto. L'Ucraina è governata dagli oligarchi proprio come la Russia, è governata dai militari, dagli oligarchi e dal Kgb. Anche in Ucraina sono gli oligarchi a governare, quindi non facciamo le standing ovation a Zelensky quando parla di Pearl Harbor o viene in Italia a citare, che ne so, l'impero romano. Chiunque si sia alzato in piedi in quell'occasione dovrebbe non venire più rieletto. Anche i morti in Ucraina direbbero la stessa cosa".

"Zelensky traditore, milioni di ucraini la pensano così". Accuse pesantissime dal fronte | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.