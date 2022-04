Roberto Calderoli riceve il premio Bonifacio VIII ad Anagni: "Momento unico ed emozionante"

23 aprile 2022 a

"Oggi ho vissuto un momento unico ed emozionante. Sono grato, lusingato e onorato di aver ricevuto, nella splendida sede di Anagni della storica Accademia Bonifaciana Onlus, il 'Premio Internazionale Bonifacio VIII Citta' di Anagni', un autorevole premio dedicato alla Pace, conferito in passato a personalita' quali, tra gli altri, Papa Giovanni Paolo II o Liliana Segre. Un onore e un orgoglio ricevere questo premio, un riconoscimento per il lavoro quotidiano che svolgo per le istituzioni che rappresento e per tutti i cittadini che in queste istituzioni credono. Sono stato orgoglioso nel leggere nelle motivazioni che 'Le vengono, quindi, riconosciute elevate capacita' politiche e sociali degne del nostro massimo conferimento accademico.' Davvero una grande soddisfazione e una grande emozione per me". Lo ha dichiarato Roberto Calderoli, vice presidente del Senato, dopo aver ricevuto oggi ad Anagni il Premio Bonifacio VIII dall'Accademia Bonificiana.

