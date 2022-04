Klaus Davi terrà corsi di marketing sociale ai detenuti per mafia: "Il coronamento di un sogno"

29 aprile 2022 a

Klaus Davi, titolare di un'agenzia di comunicazione che si occupa di comunicazione per conto di marchi, istituzioni ed enti no profit, terrà corsi mensili di comunicazione e marketing per i detenuti del carcere di Alta Sicurezza di Palmi (RC), a partire dal mese di giugno. Al centro, in particolare, la comunicazione sociale. L’istituto penitenziario di Palmi è classificato come ad Alta Sicurezza e ospita soggetti reclusi per 416 bis, di cui, secondo l’associazione Antigone, un quinto di essi sta scontando condanne definitive. La prima lezione è prevista per lunedì 30 maggio.

Si tratta della prima volta che un giornalista noto offre in forma gratuita supporto didattico e sistematico a un istituto carcerario. "Per me - è stato il commento - è il coronamento di un sogno. Credo fermamente nella funzione rieducativa della pena e nella funzione sociale della comunicazione. Per questo inizio quest’avventura con entusiasmo e coinvolgimento".

