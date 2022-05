Eva Henger e il marito, dettagli-choc sull'incidente: "Il cuore si è fermato. Liquido nella milza"

Francesco Fredella 03 maggio 2022 a

a

a

Qualche giorno fa, la notizia legata all'incidente stradale che ha coinvolto Eva Henger e Massimiliano Caroletti ha fatto il giro della Rete. I due, per fortuna, non sono in pericolo di vita, ma sarebbero ancora ricoverati in ospedale. Anche Pomeriggio 5 si occupa di quello che sta accadendo, rivelando nuovi dettagli che riguardano la modella ungherese, spesso ospite in passato dei programmi di Barbara d’Urso. L'incidente stradale è avvenuto nei pressi di Kaposvar, dove la modella è cresciuta. Secondo una prima ricostruzione, l'impatto sarebbe stato causato da una manovra azzardata di due anziani in auto. Quindi, un tremendo scontro frontale e la morte di due passeggeri che erano su un'altra auto in senso contrario.

Eva Henger e il drammatico incidente stradale, "Mercedesz sotto choc. Ora...". Isola dei famosi, cambia tutto

Eva Henger è risultato negativa all'alcol test e testi antidroga. Immediato il trasporto in ospedale, le condizioni di Caroletti sono apparse da subito molto gravi. Secondo Novella 2000 l'operazione avrebbe dovuto tenersi il 2 maggio, ma l’intervento sarebbe stato posticipato di un giorno perché alla Henger era stato trovato del liquido nella milza. Caroletti, nel frattempo, si è messo in contatto con la D’Urso, aggiornando la conduttrice sulle sue condizioni.

"Condizioni complicate". Dramma Eva Henger, ricovero d'urgenza dopo un incidente: due morti

Anche Roberto Alessi racconta di aver parlato con Caroletti. "L'ho appena sentito, 10 minuti fa […] Caroletti ha “solo” la frattura dello sterno. Ma è stata una frattura positiva. Per 10 minuti non si sapeva cosa gli fosse successo, ma il vigile del fuoco gli ha fatto un massaggio cardiaco cosi intenso, perché il cuore era fermo, da avergli rotto lo sterno. […] C’è una cosa interessante, nell’orrore, però sono cose che ci affascinano in un certo modo, lui dice che vedeva già la luce, è una cosa che ci impressiona sempre, cioè lui si sentiva già in un’altra dimensione", racconta Alessi.

"Purtroppo ho la lingua lunga". Eva Henger, la confessione a luci rosse: il vip del cinema che "se l'è tirato fuori"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.