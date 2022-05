Vladimir Solovyev, il missile Nlaw in studio: "Questo è il giocattolino", il video agghiacciante

05 maggio 2022 a

Immagini agghiaccianti quelle andate in onda sulla tv russa. Prima le simulazioni di un eventuale bombardamento nucleare su Londra, Parigi e Berlino; adesso addirittura la dimostrazione pratica dell'utilizzo di un missile. Il giornalista televisivo Vladimir Solovyev, portavoce e megafono della propaganda di Vladimir Putin, ha sfoggiato in tv un'arma britannica, un "trofeo di guerra", una sorta di souvenir preso dopo la sua veloce visita nella città martoriata di Mariupol.

"Lo vedete bene il giocattolino?", ha detto il giornalista mostrando l'arma portatile NLAW. Il missile - come spiega il Corriere della Sera - è una delle armi che la Gran Bretagna fornisce agli ucraini da quando è iniziata la guerra. Solovyev, conosciuto anche come "La voce di Putin", ha visitato Mariupol insieme al leader separatista della Repubblica popolare di Donetsk Denis Pushilin. Dopo il suo viaggio, ha pensato bene di portare con sé a Mosca l'arma trovata in territorio ucraino per poi mostrarla orgogliosamente ai suoi telespettatori.

Nel filmato si vede Solovyev che mette il "giocattolino" davanti alla telecamera e, rivolgendosi al suo pubblico, chiede: "Lo vedete bene?". Poi passa in rassegna tutti i dettagli dell'arma: "Queste sono le cose interessanti, la maniglia per impugnarlo, ecco il mirino". Poi, dopo averla impugnata, dice: "Così la usano".

