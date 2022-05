Papa Francesco in sedia a rotelle, le suore sconvolte: ecco come accolgono il Pontefice

05 maggio 2022 a

Il problema al ginocchio continua a tormentare Papa Francesco. Il dolore è diventato forte al punto che questa mattina Bergoglio è stato costretto a mostrarsi in Vaticano su una sedia a rotelle, spinto dal fidato maggiordomo. Nonostante l'impedimento fisico, il Pontefice è comunque apparso sorridente e in buono stato fisico quando ha preso parte all'Assemblea plenaria dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali, da lui ricevute in Vaticano.

Bergoglio è stato accolto da un lungo applauso da parte delle suore. E qualcuna di loro ha anche urlato: "Viva il Papa!". In ogni caso, non è la prima volta che il Pontefice parla del problema al ginocchio. Qualche giorno fa aveva detto: "Questa gamba non va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non camminare. A me piace andare ma questa volta devo obbedire al medico". Durante l'incontro di questa mattina, invece, si è rivolto alle suore in spagnolo e ha detto loro di non voler leggere il discorso che aveva preparato: "Che faccio, lo leggo e voi dormite? O mi fate piuttosto delle domande?", ha detto scherzando. E a quel punto ha iniziato a dialogare con le suore.

"Mentre in questo nostro tempo soffiano ancora i venti gelidi della guerra e della sopraffazione e assistiamo spesso a fenomeni di polarizzazione, come Chiesa abbiamo avviato un processo sinodale: sentiamo l'urgenza di camminare insieme coltivando le dimensioni dell'ascolto, della partecipazione e della condivisione", ha detto infine il Papa.

