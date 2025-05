Conclave, il papabile cardinale Tobin benedice gay e clandestini

Tobin saltò fuori per lo scetticismo che mostrò verso le accuse quando la vicenda McCarrick non era ancora provata, ma i processi alle intenzioni sono sempre indegni. Molto più importanti sono invece i fatti. Per esempio la retorica aperturista che il card. Tobin riserva da sempre al mondo LGBT+. Indelebile è il ricordo di quando, nel 2017, anno del suo insediamento a Newark, il porporato ricevette con favore e forse fervore quello che egli stesso definì un «pellegrinaggio» di fedeli cattolici omosessuali sia maschi sia femmine con tanto di famiglie (in diversi casi, con tutta evidenza, uteri in affitto). Ora, i pellegrinaggi sono un’altra cosa.

Non si fanno per venerare gli uomini, nemmeno i principi della Chiesa. Si fanno per impetrare una grazia o per rendere grazie, si fanno magari anche per espiare e non sono mai la fiera delle vanità. La differenza fra accogliere nella carità qualunque fedele e benedire una carnevalata anche a beneficio di telecamere è lampante a tutti, e la cosa più insopportabile è la strumentalizzazione delle persone.

In materia di omosessualità è peraltro nota l’opposizione del card. Tobin al Catechismo della Chiesa Cattolica, l’enorme compendio della fede spiegata e ragionata che fu promulgato nel 1997 da san Giovanni Paolo II. Il porporato statunitense dice che in realtà quello che non gli aggrada è la definizione dell’omosessualità come «intrinsecamente disordinata». Padronissimo. Ma il busillis è: se diventasse Papa, il card. Tobin ordinerebbe di apporvi una pecetta che invece dicesse «intrinsecamente ordinata»? Perché delle due l’una. Perla Chiesa Cattolica l’atto omosessuale non corrisponde all’ordine naturale della persona voluto da Dio. È un precetto morale che consegue a una antropologia precisa che viene da una certa teologia. La si può contestare anche in modo veemente, come infatti accade, ma non si può pretendere che la Chiesa si spari in un piede, soprattutto se si diventa Pontefice.