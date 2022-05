Bianca Guaccero lascia Detto Fatto e si sfoga: "Ecco cosa ho letto..."

06 maggio 2022 a

Bianca Guaccero non usa giri di parole. Nei suoi saluti finali a Detto Fatto, la conduttrice si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Davanti alle telecamere la conduttrice ha voluto sgomberare il campo su alcune voci che erano girate nelle scorse settimane.

La sua presa di posizione è stata durissima e con un filo di amarezza, proprio nel corso della sua ultima puntata ha affermato: "Ho letto tante cose in questi ultimi mesi, di cui non mi interessa neanche di parlare perché credo che a parlare per me ci siano i fatti, che sono la cosa più importante. Sono rimasta qui fino all’ultimo giorno fiera di portare questa nave in porto, fino all’ultimo giorno. A voi posso solo dare un consiglio: certe volte non credete proprio a tutto ciò che leggete. Cercate di godervi quello che il nostro cuore è in grado di darvi. Possiamo sbagliare qualche volta, ci possiamo arrabbiare, ma noi qui so per certo che siamo stati onesti, puliti e nessuno – e dico nessuno – può rovinare, deturpare la bellezza. Perché qui, in questo studio, c’è stata bellezza".

Insomma la Guaccero ha voluto salutare il suo pubblico con parole franche per dimostrare tutto il suo impegno in questa avventura professionale su Rai Due. Poi una stilettata sul continuo cambiamento del programma all'interno del palinsesto: "So che non riuscirò a salutare e a ringraziare tutti, però ci tenevo a farlo perché noi abbiamo sempre cercato di portare allegria e voi ci avete sempre, sempre seguito, nonostante i continui cambiamenti d’orario: un giorno duravamo un’ora in più, un giorno duravamo un’ora in meno. Voi ci siete sempre stati e avete garantito voi il successo di questo programma". Insomma la Guaccero esce di scena fiera del proprio lavoro, ma di fatto nell'ultima apparizione a Detto Fatto ha voluto regolare i conti con chi l'ha criticata in tutti questi mesi.

