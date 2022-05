Maria Chiara Giannetta: "Io con lui? Adesso vi dico tutta la verità...". Il nome vip che scatena le voci

06 maggio 2022 a





Maria Chiara Giannetta è una delle attrici più popolari in questo momento. In un'intervista a Gente l'attrice ha voluto chiarire la sua posizione riguardo ad alcune voci su una sua relazione con Maurizio Lastrico. I due infatti recitano insieme sul set di Don Matteo. Poi ancora le voci di una presunta relazione con il regista Davide Marengo, adesso però è lei stessa a fare chiarezza. Raccontando la sua ultima esperienza professionale, la Giannetta ha voluto precisare che in questo momento è "single, arriverà anche il tempo per l'amore". Una risposta del tutto inaspettata che ha sgomberato il campo da dubbi e soprattutto da voci di presunte storie.





A rivelare ad esempio la love story con Davide Marengo era stato il settimanale Diva e Donna. Secondo le cronache rosa la Giannetta e il regista avrebbero addirittura vissuto insieme a Roma nello stesso appartamento. Ma la Giannetta nella sua intervista a Gente ha ribadito il punto: è single. Inoltre si è detta del tutto dedicata al lavoro, al punto da non avere tempo per relazioni: "Lavoro tantissimo, sono coinvolta a 360 gradi".

Una vita del tutto differente dal suo "compagno di set", Raoul Bova che invece è legato in modo stabile all'attrice e modella spagnola Rocio Munoz Morales. I due hanno anche due figli di 6 e 3 anni. Inoltre la coppia sarà protagonista, come ricorda Gossip e tv, di una nuova fiction su Canale 5. Insomma l'unione tra i due si cementifica dunque anche sul set. Proprio durante le riprese di Immaturi il Viaggio era scoppiato l'amore. Il set porta bene alla coppia.

