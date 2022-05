Malena a Non è l'arena: "Da quando faccio por***o, i politici...". Si arriva fino a Roma

09 maggio 2022 a

Ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, Malena racconta il suo rapporto con la politica e dice senza mezzi termini che preferisce Rocco Siffredi a Matteo Renzi: "La politica ha preso le distanze da me perché quando io ho cominciato a fare l'attrice hard mi hanno chiesto non ufficialmente di consegnare le dimissioni ma io non l'ho voluto fare". La musa di Siffredi spiega che si occupava "dell'organizzazione. Poi ho avuto la delega per l'assemblea nazionale del Pd. Ma io andavo solo per ascoltare ma nel momento in cui ho comunicato la mia scelta mi hanno consigliato di dimettermi".

L'intervista di Massimo Giletti a Malena: "La politica ha preso le distanze da me"

"In quell'assemblea", racconta ancora Malena, "mi chiedevano le foto di nascosto".

Detto questo, "sarei curiosa di vedere com'è Luigi Di Maio sul set. Immagino una carriera diversa per lui", ironizza. "Ma è vero che Matteo Renzi si era arrabbiato perché aveva detto che Rocco Siffredi era meglio di lui?", le chiede Giletti. "Si preferisco Rocco", conferma l’attrice hard. Infine, Malena afferma che di sicuro, "il sesso aiuta ad avere una certa influenza sugli uomini".

Malena a Giletti: "Preferisco Rocco Siffredi a Matteo Renzi"

