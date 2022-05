"Detto Fatto", il messaggio per Bianca Guaccero: "Ecco cosa penso di lei"

10 maggio 2022 a

a

a

Adesso di Bianca Guaccero parla Elisa D'Ospina, che per 10 anni è a Detto fatto con i suoi tutorial sulla moda curvy. Il programma di Rai2 è uno dei primi in assoluto ad abbattere ogni tipo di muro: si parla, finalmente, di modelle curva. In un'intervista a Il Giornale di Vicenza la D'Ospina, che conduce un programma su RTL 102.5 News (in radiovisione al canale 233 del digitale terrestre e 737 di Sky), dice: “Bianca è una donna che, oltre ad essere un’artista a 360 gradi, sa ascoltare e lasciare gli spazi a ciascuno.”

La D'Urso fatta fuori da Mediaset? Voci di corridoio clamorose: un terremoto, come "si vendica"

Ma la D'Ospina non parla solo della Guaccero, anche della Balivo (ex conduttrice di quel programma). “Caterina mi ha insegnato un mestiere”, rivela. Sicuramente con quel programma di Rai2, la Guaccero e la D'Ospina sono stati i primi ad abbattere le barriere. La D'Ospina difende il programma che è finito nella bufera lo scorso anno per un tutorial ambiguo, definito successivamente sessista. Il programma venne sospeso per alcune settimane.

Bianca Guaccero, promozione su Rai1, addio "Detto fatto", filtrano voci clamorose

La D'Ospina, però, parla di tutta la strada fatta in questi 10 anni e dei messaggi positivi lanciati. “Siamo stati i primi a parlare di body positivity e di modelle curvy. Abbiamo cercato di abbattere le barriere degli aggettivi. Negli ultimi 2-3 anni abbiamo anche parlato di cyber bullismo, di photo shop e di educazione all’immagine", dice. E poi conclude con un bilancio: “Sono felicissima di questi 10 anni di percorso, è stato molto bello. Continuo a ricevere messaggi da tante persone che ci hanno seguite.” Cosa accadrà il prossimo anno? Secondo rumors, la Guaccero potrebbe approdare a Ballando con le stelle, che sta prendendo forma in queste settimane. Il programma di Rai2, dopo molti anni, potrebbe chiudere per davvero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.