Valeria Rossi confessa in radio: "Vi dico quanto ho guadagnato con Tre parole"

Vi ricordate Valeria Rossi? È stata lei la regina dell'estate di qualche anno fa con un vero e proprio tormentone: Tre Parole. Una canzone che ha di fatto spopolato e che è diventata in poco tempo una hit radiofonica. La cantante però dopo quel successo non ha bissato l'impresa di raggiungere la cima della classifica dei brani più ascoltati in Italia. Ma in tanti si sono chiesti, quanto avrà guadagnato con quella canzone? La risposta l'ha fornisce lei in un’intervista a Un giorno da pecora: "Quando ho guadagnato con quella canzone? Forse una cifra intorno ai cinquemila euro l’anno".

Solo qualche anno fa la cantante aveva partecipato alla trasmissione Ora o mai più di Amadeus per avere una nuova opportunità nel mondo dello spettacolo. Il programma aveva uno scopo piuttosto curioso: riuscire a riportare sulla scena alcuni cantanti del passato che però non avevano avuto un percorso costante nel mondo della musica. Insomma tutti quei cantanti che si erano fermati solo a un singolo di successo. Ma Valeria Rossi non è riuscita nell'impresa. Resta però il suo Tre parole, un brano molto famoso in Spagna dove c'è una versione del tutto iberica dal titolo Tres palabras. E anche dalle parti di Madrid il pezzo è stato un successone. Ha raggiunto infatti la quinta posizione in classifica.

