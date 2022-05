Maria Giovanna Maglie, il pesantissimo messaggio a Salvini: "Finlandia nella Nato? Vorrei ricordargli che..."

14 maggio 2022 a

Il tema di queste settimane è quello che riguarda Finlandia e Svezia, i due paesi che, di fronte all'invasione russa dell'Ucraina, hanno deciso di abbandonare la loro storica neutralità per aderire alla Nato, per ottenere la rete di protezione da uno come Vladimir Putin. Già, abbiamo visto tutti cosa sta facendo lo zar. Logico, condivisibile insomma voler entrare nella Nato.

Certo, l'adesione ha un prezzo. Che in questo momento si traduce in un'escalation diplomatica, in un esplodere di tensioni e minacce rivolte dal Cremlino ai due Paesi. Non solo minacce: Mosca ha già tagliato le forniture elettriche alla Finlandia, con cui condivide un lunghissimo confine. E ancora, le esercitazioni militari sul Baltico della Russia, un chiaro messaggio bellico ai due paesi.

In virtù di queste considerazioni e dello scenario, c'è chi sostiene che questo non sia il momento migliore per far entrare nel Patto Svezia e Finlandia. Posizione, anche questa, che ha più di un senso. E tra chi sostiene che forse sarebbe il momento di attendere un poco, c'è Matteo Salvini.

E al leader della Lega risponde, su Twitter, Maria Giovanna Maglie. La quale esprime una posizione radicalmente differente: "Vorrei far presente agli amici della Lega che le decisioni della Finlandia e della Svezia non passano né attraverso l'Italia né attraverso il timore che la Russia si irriti. Sono legittime aspirazioni di sicurezza e difesa", conclude la Maglie il suo "sì" a Svezia e Finlandia nella Nato.

