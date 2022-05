Alessandro Meluzzi, "Avete visto il gesto che fatto Biden?". L'agghiacciante teoria sulla Casa Bianca

17 maggio 2022 a

Alessandro Meluzzi ne ha una per tutti. Lo psichiatra, già noto per le sue controverse idee sul Covid, ha bacchettato parlamento e governo italiano che a suo dire "sembrano colonie degli Stati Uniti". Il riferimento è alla guerra in Ucraina, un conflitto che Joe Biden ha tutti gli interessi di portare avanti: "Credo ci fosse un disegno - spiega ad Affaritaliani.it- fino a partire dalla rivoluzione o pseudo rivoluzione di Maidan del 2014, di utilizzare l'Ucraina come testa di ponte per destabilizzare la Russia". D'altra parte anche Vladimir Putin avrebbe qualche interesse. In particolare secondo Meluzzi l'obiettivo dello zar sarebbe il Mar Nero. Almeno "geostrategicamente". E con quello "le zone russofone che sono sul Mar Nero".

I dubbi però sono tanti, troppi, anche per lo psichiatra che non nega la volontà russa di voler "chiudere una partita con una continuità territoriale che arrivi ai confini della Moldavia e della Transnistria". Oltre al conflitto i sospetti si riversano sulle condizioni di salute del capo del Cremlino: prima si era detto che Putin aveva il morbo di Parkinson, poi un tumore. Ad aumentare le tesi più complottiste, alcune voci che circolano proprio in queste ore e che danno lo zar sotto i ferri.

Tutte illazioni che però non convincono Meluzzi: "Francamente - conclude - credo che questa sia solo propaganda. Non sento altro che parlare della crisi cognitiva, dei disturbi mentali, della demenza di Putin. Poi vedo il presidente degli Stati Uniti che tende la mano verso il vuoto e… come diceva il vecchio Lenin 'i fatti hanno la testa dura'".

