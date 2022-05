Silvio Berlusconi, lo scoop: con chi lo beccano a pranzo. Marta Fascina che dice?

18 maggio 2022 a

Reunion in casa Berlusconi. La famiglia del leader di Forza Italia si è riunita per il battesimo dell'ultimo arrivato: Emanuele Silvio. Il piccolo, figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, è stato battezzato nella cappella dell'oratorio San Gismondo della basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per l'occasione Silvio Berlusconi ha rivisto l'ex moglie Veronica Lario che a sua volta ha incontrato per la prima volta Marta Fascina. Tra l'ex del Cavaliere e la nuova compagna stando a Chi, che ha pubblicato le foto, ci sarebbe stato "un saluto cordiale".

D'altronde tra Berlusconi e l'ex attrice, nonostante le liti in tribunale, è finita: Berlusconi e la Lario si sono separati nel 2014 e da quell'anno le loro vite proseguono su strade diverse. Non a caso l'ex premier ha voluto incoronare la storia d'amore con la Fascina con un finto matrimonio, una sorta di festa tra pochi intimi.

Da qui il faccia a faccia in totale serenità nel giorno di sabato, quando dopo la cerimonia per Emanuele Silvio si è tenuto un pranzo nella villa di Macherio. Tra gli ospiti Marina Berlusconi e il marito, Maurizio Vanadia. Stando al settimanale il battesimo è stata l'occasione per annunciare un'altra bella notizia: Luigi e Federica sono in dolce attesa del secondo figlio, lei sarebbe al quinto mese di gravidanza.

