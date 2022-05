Sandra Ira, il ministro norvegese si arruola in Ucraina? Ma prima della mimetica... foto da bollino rosso

20 maggio 2022 a

Sandra Andersen Eira si è arruolata. La bella ministra norvegese ha deciso di partire e combattere a fianco degli ucraini. Nonostante non fosse mai stata a Kiev, l'ex parlamentare si è unita ai combattenti come medico di guerra nell'esercito di Volodymyr Zelensky. Ma se ora racconta sui social i tragici momenti di guerra, fino a poco fa la bella Eira intratteneva i sostenitori con scatti di altro tipo.

Bellissima come sempre, la ministra si faceva immortalare in foto a dir poco bollenti, con tanto di t-shirt e vestiti scollatissimi. La ragazza, classe 1986, è cresciuta in un fiordo dal nome "Russenes", per il legame - è la beffa - con i commercianti russi che viaggiavano in quella zona. Sandra è cresciuta in una famiglia di pescatori, coltivando la stessa passione.

Tante infatti gli scatti che raccontano la sua personalità, come tanti i filmati da lei postati su TikTok. La giovane combatte da sempre per i diritti delle donne e di fronte al conflitto in Ucraina non poteva rimanere con le mani in mano. "Grazie a tutti per il sostegno e le preghiere. Combatto per la libertà e la giustizia", ha scritto pubblicando una foto che la vede in mimetica.

