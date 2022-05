Guido Crosetto, "L'Ucraina deve vincere la guerra? Perché non dobbiamo dirlo"

25 maggio 2022 a

Si parla di guerra a L'Aria Che Tira. In collegamento con Myrta Merlino su La7 c'è anche Guido Crosetto. È lui, nella puntata di mercoledì 25 maggio a spiegare cosa accadrà tra Russia e Ucraina. "Non aspettiamoci che Kiev dica prima del 'cessate il fuoco' che è disponibile a rinunciare alla Crimea, al Donbass e a Mariupol - premette il fondatore di Fratelli d'Italia da tempo fuori dalla politica -. L'Ucraina dirà che vuole riacquisire l'integrità territoriale di tutto il Paese, così come la Russia dirà che non rinuncia al Donbass e alla Crimea".

Il timore è dunque che il conflitto si prolunghi e che lo stallo divenga ormai un'abitudine. Complice anche la comunità internazionale: "Una parte di questa non contribuisce a buttare acqua sul fuoco". Secondo l'imprenditore la frase pronunciata da Ursula von der Leyen: "L'Ucraina deve vincere la guerra", ha un peso importante. La Von der Leyen è infatti a capo della Commissione europea e prima di aumentare le tensioni, "deve pensare".

"Gli interlocutori che devono portare Putin a un tavolo, non possono dire certe cose", prosegue. Poi la frecciata a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi: "Mi stupisco che si possa dire 'sparo a un ladro se entra in casa mia', ma non ai carri armati che entrano nel mio territorio". E ancora: "Mi stupisco quando uno dice che un barcone con cento persone arriva a Lampedusa, ma mille carri armati non sono un problema se arrivano in un'altra nazione. Io vorrei che le parole e i pensieri siano conseguenti nella vita, non puoi applicare una logica a un caso e non a un altro".

