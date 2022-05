Maria Elena Boschi mozzafiato: vestito rosso, stivali neri, cosa fa senza Berruti

29 maggio 2022 a

a

a

Come sempre sorridente e bellissima negli scatti che regala ai suoi follower su Instagram. Stiamo parlando dell'ex ministro Maria Elena Boschi. La parlamentare di Italia Viva, dopo le polemiche per il film "spinto" girato dal suo compagno Giulio Berruti, ha deciso di regalarsi qualche ora di svago in solitaria. E così su Instagram la Boschi ha postato alcune foto in cui appare con un abito leggero a sfondo rosso e un sorriso che esalta la sua passione per lo svago nel weekend.

La Boschi "pazza di gelosia". Le foto del nuovo film polacco di Berruti: a luci rosse | Guarda

A dire la verità la Boschi non era completamente sola. Infatti era in compagnia di alcune sua amiche: "Con le mie amiche immerse nella bellezza di Donatello a Palazzo Strozzi, Firenze. Una mostra imperdibile!".

Ma il vestito indossato nella foto, la Boschi lo aveva già mostrato qualche tempo fa in un altro scatto su Instagram in cui sottolineava con un post il suo amore per la vita agreste in campagna.

Le foto porno di Berruti? "Non dite che...", il clamoroso sfogo di Maria Elena Boschi

Abito lungo e stivali neri e la didascalia: "La campagna per me è casa. Apprezziamo le piccole cose perché, seppur piccole, non sono mai scontate". Qualche maligno ha sottolineato l'assenza di Berruti in questa passeggiata culturale a palazzo Strozzi. Ma va sempre ricordato che il compagno dell'ex ministro è una presenza discreta e ben lontana dai riflettori. E anche sugli attriti di questi giorni non è mai arrivata una conferma dai diretti interessati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.