CartaBianca, Mauro Corona: "Salvini e Meloni insieme?", profezia da incubo sui due leader

Come ogni martedì sera, è Mauro Corona show. E la puntata di CartaBianca del 31 maggio non ha fatto eccezione. Da Bianca Berlinguer, la copertina è affidata allo scrittore e alpinista, che come suo solito spazia un po' su tutti i fatti più rilevanti degli ultimi giorni.

Si parte dagli spettacoli, e Corona si schiera: "La pace tra Fedez e J-Ax? Io ho simpatia per entrambi: quando si capisce che abbiamo rischiato e ci è andata bene, ecco che ci si abbraccia. La paura ci fa riflettere...".

Dunque una battuta tutta rivolta alla Berlinguer: "Io a Roma in studio a Cartabianca? Sedere davanti a lei è un po' complicato! Perché non viene lei qui a Erto? Vanno a cena su Marte, potrebbe venire qui...", la apostrofa.

Poi Corona si fa più caustico commentando l'attuale situazione nel nostro Paese: "Siamo in un presente di miseria. È aumentato tutto: penso a chi ha una pensione bassa, anche dopo anni di duro lavoro, e deve pagare le bollette... questo fa tragicamente paura perché coinvolge un ceto che già non ha la forza di reagire economicamente", rimarca.

Infine, la politica: "Se si va a votare la destra avrà il maggior numero di voti. Matteo Salvini e Giorgia Meloni non li vedo a governare insieme, ma se vogliono arrivare lì devono farlo. Come succede per certi matrimoni", conclude Mauro Corona.

