Kasia Galliano, trovata morta l'ex principessa del Qatar: droga, l'ipotesi sconvolge il mondo

Francesco Fredella 01 giugno 2022 a

a

a

Giallo. Kasia Gallanio, l’ex principessa del Qatar, è stata trovata morta in casa. Adesso si aprono varie piste, ma prima i fatti: la donna si trovava nella sua abitazione di Marbella, in Spagna. A lanciare l’allarme è stata una delle figlie che vive a Parigi. C'è un'ipotesi: overdose di farmaci, ma è tutta da chiarire. Kasia Gallanio aveva 46 anni ed era un'ex principessa del Qatar. Secondo fonti di polizia sarebbe stata aperta un’indagine per capire quali possano essere le cause del decesso, infatti è stata disposta l’autopsia.

"A caso". Esce in strada e viene accoltellata: l'assurda confessione del killer, Sicilia sconvolta

La scoperta risale a domenica, scorsa, tutto è partito dopo la segnalazione di una delle sue figlie (minorenne) che si trova in Francia, a Parigi. La ragazza da quattro giorni non riusciva a parlare con la donna, il cui corpo senza vita non presentava segni di violenza. Kasia era sposata con Abdelaziz Khalifa Al-Thani (73 anni), si tratta dello zio dell’emiro Tamim bin Hamad Al-Thani, che ha incontrato nel 2004 a Parigi.

Modena, morto di Covid a 63 anni: "Omicidio", il caso giudiziario che sconvolge l'Italia

Dal loro amore sono nate tre figlie, ma il matrimonio è finito da tempo dopo una durata di dieci anni. Poi c'è stata una dura battaglia legale per l’affidamento delle figlie. Sulle cause della morte circolano molte voci, ma poche conferme. Dalle prime indiscrezioni, che trapelano dagli inquirenti, la morte potrebbe essere stata causata da un’overdose di farmaci. Infatti, si dice che Kasia in passato aveva sofferto di depressione nel periodo della battaglia legate dopo le difficoltà giudiziarie.

"Prima le gocce, poi il sacchetto, non voleva morire e allora...": il racconto orribile dell'omicidio di Laura Ziliani, come è morta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.