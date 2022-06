Mattia Santori, "mamma mi faccio le canne". La sardina, una storia vera

09 giugno 2022 a

Mattia Santori è scomparso dai radar della politica nazionale, tanto è vero che è parecchio che non si vede in giro per i talk show. Il fondatore delle Sardine sta svolgendo il ruolo di consigliere comunale indipendente del Pd a Bologna, dove qualche tempo fa era salito alla ribalta per un discorso di condoglianze al consigliere Davide Celli. Quest’ultimo aveva perso delle oche, uccise da un paio di cani: l’intervento di Santori suscitò ilarità sul web.

Adesso, invece, il fondatore delle Sardine sta attirando soprattutto critiche, anche piuttosto feroci. Il motivo risiede nel fatto che abbia scelto di prendere parte alla presentazione del libro “Mamma mi faccio le canne - Guida alla cannabis per genitori e figli”. Santori è solo uno dei promotori del testo scritto da Antonella Soldo, esponente dei Radicali nonché coordinatrice della campagna Meglio Legale. Nonostante il referendum sia stato bocciato dalla Corte Costituzionale, quello della cannabis è un tema che interessa a milioni di italiani.

“Nel libro - ha scritto Santori nell’invito per la presentazione alla quale parteciperà - si raccontano storie vere di come spesso il tabù e lo stigma sociale della cannabis produca più danni che benefici, soprattutto tra i giovani. Un motivo in più per rifiutare il silenzio e il negazionismo a priori, un motivo in più per riprendere un dialogo che in Italia non è mai iniziato”.

