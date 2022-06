Controcorrente, Toni Capuozzo seppellisce la Ue: "Come si è mortificata da sola", sconfitta dagli Usa

13 giugno 2022 a

Sale in cattedra, ancora una volta, Toni Capuozzo. E l'inviato di guerra snocciola le sue teorie a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, la puntata è quella di domenica 12 giugno. Si parla del conflitto in Ucraina e Capuozzo taglia corto: "Se dai armi, non puoi mediare. L'Europa si è mortificata da sola". Insomma, molti dubbi sulla linea assunta da Bruxelles circa l'invasione ordinata da Vladimir Putin.

"In questi tre mesi e oltre di guerra non ho visto una linea politica europea, piano, piano si è andata a mortificare l’entità europea", ha aggiunto Capuozzo. Quindi, una domanda retorica, il cui significato è chiarissimo: "In cosa ci siamo distinti dagli Stati Uniti? In cosa abbiamo fatto passi avanti nella politica estera europea e nella difesa comune? Anche sui tempi di ingresso dell’Ucraina nell’Ue si scorge un certo grado di confusione", sottolinea sornione.

Dunque l'inviato di guerra continua affermando che a suo giudizio l'Europa si è "imbarcata" in una posizione precisa sul conflitto, escludendo sin dall'inizio la possibilità di mostrarsi come interlocutore credibile per un accordo di pace tra Kiev e Mosca: "Nel momento in cui dai armi non puoi fare il mediatore", ribadisce.

Infine, una riflessione sulle conseguenze determinate da questa guerra: "Per gli Stati Uniti è facile fare un passo indietro, per noi invece è difficile muoverci. Dobbiamo sperare che Putin si accontenti di quello che ha preso e che non si arrischi a volere di più: una cosa è controllare il Donbass, dove ha una base sociale su cui può contare, un’altra è controllare un territorio ostile", ha concluso Toni Capuozzo, palesando per l'ennesima volta tutte le sue preoccupazioni.

