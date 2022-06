Johnny Depp umilia Amber Heard: ecco come si è "bruciato" 60mila euro

15 giugno 2022 a

Ha affittato l'esclusivo ristorante di Birmingham Varanasi e ha offerto una cena a base di pollo tikka masala, agnello karahi, gamberoni bhuna accompagnati, riso basmati, cocktail vari e champagne rosé a una ventina di amici spendendo qualcosa come 60 mila euro. Johnny Depp ha festeggiato così la sua vittoria al seguitissimo processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard. Depp ha ordinato "le portate migliori "e champagne a fiumi, e al momento di pagare ha lasciato "una grossa mancia", ha raccontato Mohammed Hussain, il proprietario del Varanasi. L'attore e gli amici si sono fermati da Varanasi per buone cinque ore. L'attore è stato "un cliente magnifico, che ha prestato attenzione a chiunque fosse nel locale, ha detto Hussein: oltre ai 24 dello staff, una sessantina di ospiti invitati dal proprietario per incontrare la star.

E mentre Johnny festeggia e medita le prossime mosse per resuscitare la sua carriera a Hollywood, Amber "è ancora sconvolta" per il verdetto, e ha passato il fine settimana con la sua bambina di un anno Oonagh Paige. "È frustrata e non capisce come i giurati siano arrivati alla decisione con la montagna di prove che il suo team aveva messo assieme", si legge su People. All'indomani del verdetto (i giurati hanno ordinato alla Heard di pagare 15 milioni di dollari di danni all'ex marito ridotti poi a 10,5 sulla base delle leggi della Virginia) l'avvocatessa Elaine Bredehoft aveva dato per sicuro il ricorso in appello. Da parte sua Depp ha signorilmente affermato di voler rinunciare ai 10 milioni di risarcimento che la ex deve versargli, ma che, a suo dire, non avrebbe. "Non l'ho fatto per i soldi", ha spiegato il Pirata dei Caraibi.

