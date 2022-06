Andrea di York? "Dove la ha baciata": l'ultimo raptus, esplode un nuovo scandalo

Francesco Fredella 20 giugno 2022 a

La vita di Andrea di York, fratello del principe Carlo, figlio della Regina Elisabetta, sarebbe abbastanza sottosopra. Il motivo lo conoscono tutti: gli scandali a sfondo sessuale e, quindi, la grande cifra come risarcimento. Lui, intanto, continua a professarsi innocente. Per la regina si tratta di un problema non indifferente da risolvere. Anche perché i segreti su Virginia Roberts potrebbero distruggere Andrea di York, che sta cercando di riabilitarsi.

Un insider dice che a corte i suoi rapporti con Carlo e William sarebbero assai incrinati: i due non parlerebbero da tempo, ma sembra che sia lo stesso Andrea a volersi allontanare da suo fratello. Lo scandalo di Andrea ha radici ben profonde. Virginia Roberts conosce il Duca di York diverso tempo fa grazie - dicono i ben informati - a Maxwell. Virginia viveva un momento di vero lusso: aerei privati, gente che conta.

“Ballarono tutto il tempo, e Andrea la accarezzò e le baciò il collo”, si legge sul Daily Mail: una ricostruzione fedele di quello che sarebbe accaduto in quel periodo. Il commento della Roberts fu questo: “Il ballerino più orribile che avessi mai visto. Lanciavo sguardi imbarazzati a Jeffrey e Ghislaine, che nel frattempo si stavano divertendo a mie spese”. Ed ecco arrivare una nuova bufera, anzi un vero e proprio uragano. “Andrea è alla disperata ricerca: vuole ricostruire la sua vita a ogni costo e rivuole i suoi titoli. Ma è arrabbiato con Carlo e William, e non vuole parlare con loro”, dicono ancora i Tabloid britannici. Ma fonti vicine al Mirror spiegano che tra Andrea e Carlo ci sia un rapporto totalmente incrinato. Forse irrecuperabile.

