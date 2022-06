Kate Middleton è sparita, la foto di William scatena il sospetto: "Cosa sta per accadere"

Francesco Fredella 20 giugno 2022 a

Principe William con i figli George, Charlotte e Louis. Un ritratto di famiglia davvero esclusivo, unico. Che presto fa il giro del mondo e la notizia diventa gustosa per i media di tutto il mondo. Si tratta di uno scatto condiviso in occasione della Festa del Papà: il Duca e la Duchessa di Cambridge fanno gli auguri a tutti i papà del mondo con questo scatto. Tenero più che mai. Ma non è la prima volta che Kate Middleton e William condividono sul loro profilo Instagram alcune foto private, quando questo accade il momento diventa subito virale (come è facilmente immaginabile). Lo scatto, poi, diventa storico anche perché si tratta del futuro Re con i figli, il primo - in linea dinastica - a sua volta diventerà re.

William e Kate, amatissimi dal popolo, di recente hanno partecipato al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta: settant'anni di Regno che hanno visto persino l'arrivo a Londra di Harry e Meghan, i due ribelli che hanno rinunciato ai privilegi reali per una nuova vita in America.

Domani per William sarà un grande giorno: il principe compie quarant'anni. Secondo il Telegraph la sua vita potrebbe cambiare. E, allora, spunta il rumors sul quarto figlio. Un'ipotesi tutt'altro che da escludere, anzi più verosimile che mai. E il gossip si scatena per una ragione: nella foto pubblicata da William, Kate non c'è. E tanto basta ai tabloid del Regno Unito per rilanciare l'ipotesi di una nuova gravidanza. La Regina, intanto, sta vivendo un periodo un po' difficile a causa dei problemi di mobilità che l'hanno costretta ad uno stop qualche tempo fa. Ora, a quanto pare, le cose stanno cambiando: Elisabetta sta decisamente meglio.

