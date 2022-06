Dino Giarrusso, "lo riconoscete?": imbarazzo in diretta con La7 all'aeroporto

24 giugno 2022 a

Doppia sorpresa a L'Aria Che Tira. Nella puntata di giovedì 24 giugno in onda su La7 non c'è solo Dino Giarrusso che si collega direttamente dall'aeroporto. Al suo fianco, con una sedia a dividerli, c'è niente di meno di Carlo Calenda. "Il nome del mio nuovo movimento - ironizza l'ex M5s - lo posso dire solo a questo signore qui. Lo riconoscete? A lui posso rivelare in anteprima il nome del mio nuovo movimento. È simpatico e sorride sornione...".

Inutile dire che in studio si scatenano subito le risate per l'imprevisto, tanto che Andrea Magnani commenta: "Strepitoso". Tornato serio Giarrusso torna a parlare del governo Draghi: "Ho chiesto al M5s di uscire a gran voce, anche pubblicamente, ma non tanto per la politica estera". Per Giarrusso il motivo che lo ha spinto a lasciare i pentastellati è la loro incidenza all'interno dell'esecutivo.





Proprio qualche giorno fa Giarrusso aveva considerato la scissione di Luigi Di Maio una scelta che "non ha a che fare con l’invio di armi in Ucraina. È una lotta di potere che riguarda il secondo e terzo mandato e le nomine interne". Nemmeno con Giuseppe Conte era stato più leggero. All'ex premier, l'ex Cinque Stelle ha imputato l'azzeramento della democrazia interna. "Questo è uno spettacolo penoso legato alle poltrone".

