Kate Middleton, "bambola sciatta e inanimata": l'attacco choc che imbarazza la Duchessa

Kate Middleton è finita nel mirino. Questa volta non la Kate in carne ed ossa, ma la Duchessa di Cambridge che è finita in un quadro ritratto al fianco del suo William. Il critico d'arte An Wilason ha definito il primo dipinto ufficiale della coppia in modo crudo e diretto. In particolar modo si è concentrato sulla duchessa definendola "una bambola sciatta e inanimata". Parole pesantissime che hanno fatto parecchio discutere in Inghilterra. An Wilson non è certo nuovo a commenti del genere, ma ci si aspettava un po' più di tatto se di mezzo c'è la coppia Reale: "Questo dipinto è morto come un dodo“, intendendo che è privo di anima e di espressività", ha fatto sapere il critico. Il dipinto è stato realizzato da Jamie Coreth, un celebre ritrattista inglese. Ma secondo la critica la tela pare sia stata dipinta da un dilettante.

I Duchi comunque non hanno commentato le voci della critica, anzi hanno fatto un sorriso di circostanza quando è gli è stato mostrato il dipinto. Il critico si è poi soffermato su alcuni dettagli della stessa Kate che appare nel dipinto: "Nel suo tentativo di trasmettere un’assoluta precisione fotografica, l’artista è riuscito a rendere entrambe le figure completamente senza vita. Un buon ritrattista, che sia un fotografo o un pittore, vede nella vita del suo soggetto".

Infine ha aggiunto: "La Duchessa merita di meglio di questa sua versione sciatta, inanimata e piuttosto imbronciata. Ci sono molti bravi ritrattisti, molti dei quali giovani, che lavorano in Gran Bretagna in questo momento, come rivela ogni anno il concorso organizzato dalla National Portrait Gallery".

