Kate Middleton? "Lite furiosa tra Carlo e William": trapela un'indiscrezione drammatica

Sono i momenti più difficili per la Corona inglese. Da una parte i 70 anni di Regno di Elisabetta, le cui condizioni di salute non sono poi tanto buone, dall'altra le vicende di famiglia: litigi simili a quelli di una normale famiglia.

A parlare, adesso, è la reporter Rebecca English che racconta al The Mirror - uno dei più autorevoli quotidiani britannico - i frequenti litigi tra il principe William e suo padre Carlo. "A quanto pare il figlio della Regina Elisabetta non sopporterebbe troppo la famiglia di Kate Middleton, sua nuora", si legge nell'indiscrezione che sta facendo il giro della Rete in queste ore.

C'è anche un'altra indiscrezione, che arriva direttamente dal personale che lavora a palazzo: alcuni insider parlano di continui scontri e discussioni tra padre e figlio per via dei Middleton. Si tratta di indiscrezioni terribili che lasciano tutti senza parole.

Adesso i Duchi di Cambridge stanno per traslocare: pare che questo dettaglio non piaccia molto a papà Carlo. E poi c'è anche chi svela che "Carlo si sarebbe sentito escluso dalla vita di suo figlio", sempre più vicino ai genitori di Kate. William e Kate con i loro tre bambini vivono una vita serena più che mai: adesso i duchi sono più che mai al centro delle vicende pubbliche. Ma la gelosia del Principe del Galles, che avrebbe più volte litigato con suo figlio, resta al centro delle voci che riguardano la famiglia. Carlo, tra l'altro, deve fare i conti con il principe Harry e Meghan Markle: il suo secondo figlio ha lasciato la Corona e l'Inghilterra per rifugiarsi con sua moglie negli States. Un altro colpo sia per il Principe Carlo, sia per la regina.

