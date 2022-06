Principe Harry? "Testa di ca***": insultato in pubblico, il vip che perde la testa

16 giugno 2022 a

Mike Tindall non è passato inosservato durante il Giubileo di Platino. Il marito di Zara, figlia della principessa Anna, è diventato virale soprattutto per gli scambi con il piccolo Louis, figlio di Kate Middleton e del principe William. A distanza di un paio di settimane dalle celebrazioni dedicate ai 70 anni di regno della Regina Elisabetta, sui tabloid britannici è emerso un retroscena al veleno proprio su Tindall.

L’ex stella del rugby inglese si sarebbe lasciato andare a un commento cattivo sul principe Harry, che avrebbe definito “una testa di c***” dietro le quinte del Giubileo. Sebbene i duchi di Sussex si siano tenuti in disparte per tutto il fine settimana, presenziando soltanto a un evento all’interno della cattedrale di St Paul, pare che la tensione nella famiglia reale fosse molto alta. D’altronde i membri non sapevano bene cosa aspettarsi in occasione del primo ritorno a Londra dei duchi dopo la Megxit.

E così in queste ore è molto dibattuto un filmato girato nei pressi della cattedrale, con Tindall che evita accuratamente di rivolgere la parola a Harry e Meghan e tradisce anche un certo disagio. “Sua moglie Zara sembra felice di parlare con loro - ha dichiarato Judi James, esperta di linguaggio del corpo interpellata da express.co.uk - e si gira del tutto per parlare con Harry, che invece sembra ansioso di salire in macchina. Intanto Tindall si guarda intorno e sembra avere uno sguardo imbarazzato”.

