Vittorio Sgarbi umilia Fedez: "Chi caz*** è?", la proposta-choc

Tra i due non scorre buon sangue, non è una novità e lo dimostra ancora una volta Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte su Twitter si lascia andare a un duro sfogo contro Fedez. Il motivo? Una gaffe per lui imperdonabile. "Fedez? 'Strehler ? E chi ca..o è raga?' Strehler è stato uno dei più grandi registi teatrali italiani. Ha fondato 'Il Piccolo Teatro' di Milano. Durante la seconda guerra mondiale è stato catturato e incarcerato dai nazisti. È stato ed è, insomma, uno dei padri nobili della cultura italiana. Anzi, di quella europea: è stato insignito della Legion d'onore, la massima onorificenza attribuita dalla Repubblica Francese. La domanda, però, è un’altra: chi ca…o è Fedez? Sindaco di Milano, fatti ridare indietro l’Ambrogino d’Oro!".

Lo scivolone del cantante, già al centro di una lunga polemica, era arrivato durante una diretta del suo podcast. Qui Gerry Scotti, suo ospite, aveva citato Strehler. "E chi è Streller?", era stata la domanda dell'artista, mentre Gerry spiegava: "Uno dei più grandi registi ed attori di teatro italiani".

"Ah scusatemi", aveva poi concluso il marito di Chiara Ferragni. Eppure qualcuno come Sgarbi non l'ha scusato.D'altronde i due non nutrono stima reciproca. Proprio qualche mese fa il deputato aveva definito la Ferragni "una vecchia befana che propone delle cose per scemi" e il marito un "rincog***".

