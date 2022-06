Joe Biden, altra gaffe: cosa gli scappa di bocca al vertice Nato

30 giugno 2022 a

Nuova gaffe firmata Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti si rende ancora protagonista di uno scivolone. L'occasione? La conferenza stampa del vertice della Nato. Davanti a tutti infatti Biden ha detto "Svezia" invece di dire "Svizzera". Un lapsus, che lui stesso ha tentato di cancellare: "Sono così ansioso di allargare ulteriormente l'Alleanza che mi sono sbagliato".

E ancora: "Questo è stato un vertice storico. Prima che la guerra iniziasse, avevo avvertito Putin che l'alleanza sarebbe diventata più forte e più unita e questo è quello che è successo. Il mondo è cambiato e la Nato è cambiata di conseguenza". In ogni caso il presidente Usa è in buona compagnia: non si fa che discutere del menù nella sala mensa della stampa.

Nonostante l'incontro fosse per parlare della guerra in Ucraina, con Mosca che ha invaso il Paese, tra gli antipasti cosa c'era? L'insalata russa. Inutile dire che le battute sono arrivate su Twitter a stretto giro: "Insalata russa nel menù del ristorante della sala stampa al summit Nato (che indica la Russia come principale minaccia). Un caso o gli agenti di Putin hanno hackerato il vertice?". Ma c'è anche chi non apprezza la poca sensibilità.

