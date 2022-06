Mario Draghi, la domanda della Guerzoni: "Con chi era al telefono al Prado?", l'imbarazzo

30 giugno 2022 a

"Un tocco di gossip, di colore". Monica Guerzoni, giornalista del Corriere della Sera, chiede conto al premier Mario Draghi della foto che ha fatto il giro del mondo nelle ultime ore: il presidente del Consiglio seduto da solo su una panchina del museo Prado di Madrid, al telefono. Di cosa stava parlando con tanta concentrazione mentre i leader dei Paesi membri della Nato affrontavano il tema delle risposte da dare a Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina?

"Ci spiega quella foto visto che stanno fiorendo interrogativi di tutti i tipi?", domanda la Guerzoni, alludendo forse alle voci di crisi di governo per le tensioni con Giuseppe Conte e il M5s. "Io sin dall'inizio di questo viaggio, e i miei collaboratori lo sanno molto bene, ho detto che non sarei potuto rimaner fuori tutti e 5 i giorni, perché con le cose che abbiamo in Italia, in particolar modo la siccità, richiedevano dei provvedimenti, anche quelli che dovevano essere approvati oggi (il Dl Bollette, ndr) non mi permettevano di stare fuori", premette Draghi. Quindi uno spaccato della "bella vita" dei leader mondiali ai vertici.





"La serata era una cena conclusiva, di tipo sociale, poi il giorno dopo ci sarebbe stata la seconda parte. Gli invitati dietro parlavano di quadri, c'era la musica, c'era stato un piccolo concerto... Era un momento sociale, ecco. In quel momento mi sono seduto perché ero un po' stanco e ho fatto delle telefonate, non ricordo neanche a chi. Anche per preparare il Consiglio dei ministri di oggi. Così purtroppo sono stato fotografato in quell'occasione, mentre gli altri erano tutti dall'altra parte".

