Francesca Pascale e Paola Turci, "il giorno delle nozze...". Indiscreto sugli invitati

Chi ci sarà al matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci? Il mondo del gossip si interroga sulle nozze dell'anno, quelle tra l'ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantautrice romana, ciliegina sulla torta di una relazione andata avanti con estrema discrezione per 2 anni. Le chiacchiere suscitate dal famoso bacio in barca erano state infatti subito stroncate dal silenzio di entrambe le donne, la 37enne Pascale e la 57enne Turci, che mai hanno voluto né confermare né tanto meno "etichettare" il rapporto.



Ora, a causa della raffica di prenotazioni d'hotel e bed & breakfast molto sospette, tutto è venuto alla luce: si sposeranno nel Comune di Montalcino, il 2 luglio. Anche per sfruttare il "cono d'ombra" del Palio di Siena che dovrebbe tenere lontani, almeno spera la coppia, i fotografi locali presi alla sprovvista dalla notizia e tutti proiettati su cavalli e fantini in Piazza del Campo. Appuntamento alle 17, scrive il Quotidiano nazionale: una unione civile al Palazzo comunale di Montalcino, in Piazza Matteotti. La Pascale "dovrebbe arrivare in Comune sulla Jaguar bianca del Castello di Velona, il resort di lusso sempre a Montalcino, che sarà il teatro del ricevimento di nozze". La Turci dovrebbe optare, invece per la sua Audi A3. "Il sindaco celebrerà l'unione, davanti a una trentina di invitati, senza nomi famosi a quanto rivelano i bene informati. Non ci sarà neanche Mario Castelnuovo, il cantautore che lanciò Paola Turci, più di 30 anni fa, che ha una casa in Valdorcia ma avrebbe interrotto i rapporti con la cantante".

Mentre la Turci è di casa in queste zone, la Pascale ha già "sfiorato" il Castello di Velona in passato, quando nel 2003 Berlusconi (che all'epoca non conosceva nemmeno) stava per acquistare il maniero, finito poi all'amico Gianluca Fabiani che lo ha trasformato in un resort di lusso.

