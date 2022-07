Omicron, Centemeri: "Diffusione spaventosa". Cosa ci stanno nascondendo

01 luglio 2022 a

a

a

Torna l'emergenza Covid, con la cavalcata selvaggia delle sottovarianti Omicron, e Lilli Gruber a Otto mezzo su La7 mette in guardia gli italiani ospitando il professor Carlo Centemeri, farmacologo di vaglia. I dati dell'ultimo bollettino sono inquietanti: 83mila nuovi contagi, 60 morti e tasso di positività al 28%, salgono i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari degli ospedali italiani.

"Totale fallimento". Vaccino e Omicron 5, Bassetti da incubo: "Cosa sta per accadere"

"Siamo in una situazione che nessuno si aspettava". Il governo non ci ha preparato a sufficienza e ha rinunciato troppo presto a limitazioni e regole, a partire dalle mascherine? "Era difficile andare avanti dopo due anni e mezzo così. Ha dovuto necessariamente allentare, ma l'ha fatto nel momento in cui dopo neanche 3 settimane sono esplose le varianti Omicron. Non è il dato di oggi a preoccupare, è il trend. Ormai sono 3 settimane che i numeri aumentano".



"Diffusione spaventosa". Omicron, guarda il video di Centemeri a Otto e mezzo

Sarebbe fondamentale fare la quarta dose di vaccino, adesso e non in autunno, "per le categorie a rischio, coloro che hanno più di 80 anni, i ricoverati in Rsa e i fragili con patologie tra 60 e 80 anni". "Anche se qualcuno di questi ha già avuto il Covid più di 6 mesi fa?". "Sì, perché la protezione scema via via e poi si plafona a un livello medio-basso. Solo con il secondo booster, cioè la quarta dose, possiamo recuperare un po' di protezione per loro e ripeto solo per loro". C'è una "diffusione spaventosa, con intere famiglie decimate. I dati sono ampiamente sottostimati, due terzi dei contagiati vanno in giro come se nulla fosse e forse lo stiamo sottovalutando".

Omicron 5, ecco la percentuale di reinfezione: arriva l'ondata peggiore?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.