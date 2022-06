Bollettino 29 giugno, la cavalcata di Omicron 5: contagi e ricoveri, torna la paura

29 giugno 2022 a

La sottovariante BA.5 di Omicron è la responsabile del deciso aumento di casi di Covid registrato negli ultimi giorni. Il bollettino di oggi, mercoledì 29 giugno, rilasciato dal ministero della Salute sembra quasi “anomalo” per il periodo estivo, a giudicare dall’alto numero di nuove positività. Nelle ultime 24 ore sono infatti stati rilevati 94.165 contagiati, 33.632 guariti e 60 morti, a fronte di 357.210 tamponi analizzati.

Il tasso di positività è schizzato addirittura al 26,4% (+1,1 rispetto a ieri), segno che Omicron sta facendo parecchi “danni”, trovando terreno fertile per contagiare. La conseguenza della nuova ondata di Covid è che gli attualmente positivi (835.213) sono tornati ad aumentare in maniera importante, così come i ricoveri: sebbene la pressione sugli ospedali continui a essere gestibile, oggi il saldo dei ricoverati Covid in reparti ordinari è +219 (6.254 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricovrati in terapia intensiva è +11 (248), a fronte di 37 nuovi ingressi

Con l’allarme che è tornato a salire, la sottovariante BA.5 di Omicron è l’osservata speciale, essendo la responsabile del rialzo nel numero dei nuovi positivi. Febbre, spossatezza, dolori, mal di gola e raffreddore sono i sintomi più frequenti: la malattia per nascere impiega in genere 2-3 giorni dal contatto con un soggetto infetto, come spiegato dal virologo Fabrizio Pregliasco.

