Vaccino e Omicron 5, Bassetti-choc: "Totale fallimento", cosa sta per accadere

L'ondata di contagi di Omicron BA.5 continua a crescere, una sgradita sorpresa che forse non avevamo preventivato. E in un' intervista rilasciata all'Adnkronos Salute, Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia, ha affermato che oggi, tale variante, può essere considerata il virus più contagioso al mondo e proprio in questa caratteristica sta la sua pericolosità. "A ottobre il virus tornerà" ha avvertito l'esperto.

Secondo il primario del reparto di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, si starebbe perdendo troppo tempo per la vaccinazione anti-Covid. Soprattutto per quanto riguarda i soggetti più deboli e anziani. Il pronostico del primario di Genova è categorico: "Se a settembre-ottobre avremo la stessa prevalenza sul richiamo, saranno dolori".

Bassetti, intervistato dall'Adnkronos, ha aggiunto: "Poi si vedrà se il richiamo sarà per 60enni o 65enni, come si fa già con l'influenza. Il problema è però come farlo. Stiamo perdendo un sacco di tempo sulla mascherina e sui ricoveri, mentre dovremmo seriamente pensare a come agire sulle comorbidità degli anziani, focalizzando su di loro la profilassi - chiosa il primario -. C'è stato un totale fallimento della quarta dose forse legato a una comunicazione centrale che non ha funzionato, si è ballato troppo a lungo se farla o meno e così oggi tre italiani su quattro non l'hanno fatta".

