Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo travolge il M5s: "Movimento moribondo"

Tra gli ospiti di Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo. Il direttore di Limes, rivista geopolitica, viene interpellato da Lilli Gruber su La7. Qui, nella puntata in onda venerdì 1 luglio si parla del Movimento 5 Stelle, della scissione e delle fibrillazioni interne. In questo caso Caracciolo è schiettissimo: "È un movimento moribondo che si sta dando dei colpi insensati. Escluderei comunque che si possa arrivare a una crisi di governo, non sarebbe responsabile. Ma se questo governo ha la maggioranza perché dovrebbe dimettersi?".

Di diverso parere Travaglio, che invece spinge affinché i 5 Stelle lascino la maggioranza: "Mattarella aveva già detto che dopo il Conte 2 ci sarebbero state le elezioni, tutte balle. In questo momento poi il governo può andare avanti anche senza il Movimento".

E ancora "In un governo ci si sta quando una forza politica crede in quello che sta facendo, non il contrario. Per quali motivi i grillini devono stare in un esecutivo che ha appena dato il via libera alla stretta sul reddito di cittadinanza? Solo voi avete questo amore per Draghi, come se fosse il Re Sole". Insomma, la Gruber schiera chi è appoggia la fuoriuscita del Movimento e chi invece si dice contrario, soprattutto in un momento delicato come questo.

