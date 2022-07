Francesca Pascale sposa? Quanto ha guadagnato da Berlusconi: cifre-choc

04 luglio 2022 a

a

a

L'accordo tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale prevedeva, in caso di rottura tra i due, due milioni di euro per ogni anno di relazione (ne hanno passati dieci insieme) e a circa 100 mila euro al mese (un milione l’anno) come mantenimento dello stato di vita e di benessere acquisiti durante gli anni della relazione. E adesso che la signora Pascale è la moglie felice di Paola Turci? Non è dato sapere se l'accordo verrà meno, di certo c'è - come svela il Messaggero - che Villa Maria, la lussuosa dimora di 1.140 metri quadrati, immersa in un parco di oltre 30mila metri quadrati a Casatenovo in Brianza, realizzata dalla Pascale secondo i suoi gusti, sarebbe tornata sul mercato. La villa era sempre rimasta di proprietà dell’ex premier, anche se dopo la rottura, avvenuta nel 2020, Pascale aveva continuato a vivere lì per un po'. Qualche mese fa, però, sarebbe stata messa in vendita. D’altra parte lei non abita più da parecchio tempo a Casatenovo.

"Perché la Pascale si è sposata in Toscana". Impensabile business: come campa oggi

Ora Francesca Pascale vive a Trequanda, un comune in provincia di Siena, dove si è trasferita per avviare una coltivazione di cannabis a scopo terapeutico. Non a caso, al matrimonio blindato di Montalcino, tra i 63 invitati - come si legge sul Quotidiano Nazionale - c'era anche il sindaco di Trequanda Andrea Francini. Pochi i vip: le uniche personalità celebri o comunque legate al mondo dello spettacolo erano la cantante Isotta Carapelli, il suo compagno produttore Diego Calvetti. Della grande famiglia Berlusconi non c'era nessuno. L'ex cognato Paolo si è limitato a farle gli auguri: "Formulo alla Pascale, una persona che per alcuni anni è stata vicino a mio fratello Silvio, gli auguri per una vita felice".

Francesca Pascale e Paola Turci, "il vero motivo del loro matrimonio" (più che inquietante)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.